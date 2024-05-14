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«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта

«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да что нагнетать обстановку на пустом месте. Дать распоряжение уволить всех гастеров и не брать их больше на работу, они и сами все очень быстро из России уедут, а кто занимается торговлей сухо фруктами обложить высокими налогами и начать &quot;кошмарить&quot; проверками, по поводу и без. Всего и делов то.
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3 час.
Сергей Андросов
Вот и посмотрим, как Голикова наведёт порядок на новом поприще.
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3 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Через несколько десятилетий наша Родина превратится в мусульманскую страну! Очнитесь! Как будут жить наши потомки?
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