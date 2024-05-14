«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта

ИМ

Ильдус Мамлеев

Да что нагнетать обстановку на пустом месте. Дать распоряжение уволить всех гастеров и не брать их больше на работу, они и сами все очень быстро из России уедут, а кто занимается торговлей сухо фруктами обложить высокими налогами и начать "кошмарить" проверками, по поводу и без. Всего и делов то.