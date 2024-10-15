Создан единый голографический дисплей в лобовом стекле. Hyundai и Zeiss хотят заменить все экраны в автомобиле на один

Согласно заявлениям южнокорейского поставщика автозапчастей Hyundai Mobis и немецкого оптического гиганта Zeiss, компании достигли стратегического партнерства для создания голографических дисплеев для лобовых стекол автомобилей.
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