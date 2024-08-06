В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта

Рост налоговых поступлений в бюджет региона, увеличение финансирования приоритетных направлений расходов – отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2024 года рассмотрен 5 августа в ходе заседания правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.
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