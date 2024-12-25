Украине дали супероружие. А русским всё нипочём: Кушаем сухарики, запивая квасом

Ряд источников ранее сообщило, что ВСУ получили новое супероружие от своих американских "друзей", которое способно практически на всё – как только его не расхваливали Военэскперт объяснил, меняет ли что-то его появление у противника - русским всё нипочём: Кушаем сухарики, запивая квасом.