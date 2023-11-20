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Закон, порядок, государство

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Во Всемирный день ребенка полицейские провели правовые уроки для школьников Краснодарского края

Во Всемирный день ребенка полицейские провели правовые уроки для школьников Краснодарского края

Юрисконсульт правового направления ОМВД России по Апшеронскому району капитан внутренней службы Юлия Лозицкая  посетила городскую школу № 1 и рассказала школьникам правила безопасного поведения, как в реальной жизни, так и в виртуальной.

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