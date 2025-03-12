В Салехарде с начала года 12 участников СВО прошли медицинскую реабилитацию

В столице Ямала комплексное восстановление проводится в поликлинике на базе дневного стационара. Пациентам после ранений назначают массаж, физиотерапию, роботизированную механотерапию и курс лечебной физкультуры.
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