В Омской области школьников отправили на дистант из-за размытых дорог. К врачам местные жители попасть не могут по этой же причине.
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В Омской области школьников отправили на дистант из-за размытых дорог. К врачам местные жители попасть не могут по этой же причине.