Как оскорбление и причину для развода воспринимают брачный договор приморцы

Как оскорбление и причину для развода воспринимают брачный договор приморцы

Количество заключаемых брачных договоров в России за 10 лет выросло более чем в три раза, о чем свидетельствует Федеральная нотариальная палата.

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