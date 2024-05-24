На Ямале работает 50 мер поддержки участников СВО и их семей

На Ямале больше 50 региональных мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Это единовременные выплаты, возмещение проезда к месту отпуска, выдача реабилитационных сертификатов, субсидии на догазификацию или улучшение жилищных условий.
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