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На Ямале работает 50 мер поддержки участников СВО и их семей

На Ямале работает 50 мер поддержки участников СВО и их семей

На Ямале больше 50 региональных мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Это единовременные выплаты, возмещение проезда к месту отпуска, выдача реабилитационных сертификатов, субсидии на догазификацию или улучшение жилищных условий.

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