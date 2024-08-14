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Петербургский дневник

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На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка

Геомагнитная обстановка на Земле пока что стабильна На Солнце произошла мощная вспышка. Об этом в среду сообщили специалисты Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН).

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