Геомагнитная обстановка на Земле пока что стабильна На Солнце произошла мощная вспышка. Об этом в среду сообщили специалисты Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН).
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