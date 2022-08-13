Популяризация греха "сносит у людей крышу", заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Любовь к красивой одежде является грехом, а его популяризация приводит к тому, что у людей "просто крышу сносит", заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга.