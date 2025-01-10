Канализационный ручей появился в Солотче из-за провала на колекторе

Ранее местные жители жаловались на «вонючую канализацию» в Солотче у базы «Старт» на Лысой горе. Жители беспокоились, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и спортивная делегация могут поехать в Солотчу, чтобы посмотреть достопримечательности, но в итоге натолкнутся на смрадный ручеек.