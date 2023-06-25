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На Урал со своей теплицей

На Урал со своей теплицей

Крупный федеральный производитель сельскохозяйственной продукции в защищенном грунте — агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» (управляющая компания находится в Москве) планирует построить в Свердловской области большой тепличный комплекс.

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