В Госдуму внесён законопроект, запрещающий треш-стримы

Инициатива обяжет социальные сети выявлять подобные материалы и удалять их. Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, включая треш-стримы.
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