Я нисколько не кривил душой - глава Читы Ярилов

Глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов заявил, что депутаты стараются выполнять больше наказов избирателей«Я вот скажу так, что я нисколько не кривил душой, когда говорил, что депутаты стараются выполнять больше наказов избирателей.
Глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов заявил, что депутаты стараются выполнять больше наказов избирателей«Я вот скажу так, что я нисколько не кривил душой, когда говорил, что депутаты стараются выполнять больше наказов избирателей.
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