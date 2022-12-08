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Я нисколько не кривил душой - глава Читы Ярилов

Я нисколько не кривил душой - глава Читы Ярилов

Глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов заявил, что депутаты стараются выполнять больше наказов избирателей«Я вот скажу так, что я нисколько не кривил душой, когда говорил, что депутаты стараются выполнять больше наказов избирателей.

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