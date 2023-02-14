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Дональд Трамп-младший заявил, что США сообщениями об НЛО пытаются отвлечь внимание от подрыва «Северных потоков»

Дональд Трамп-младший заявил, что США сообщениями об НЛО пытаются отвлечь внимание от подрыва «Северных потоков»

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что американские власти сообщениями о неопознанных летающих объектах решили отвлечь внимание от причин взрыва "Северных потоков".

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