Дональд Трамп-младший заявил, что США сообщениями об НЛО пытаются отвлечь внимание от подрыва «Северных потоков»

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что американские власти сообщениями о неопознанных летающих объектах решили отвлечь внимание от причин взрыва "Северных потоков".
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