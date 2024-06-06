Настройка зоркости. Офтальмолог рассказала, как снять нагрузку с глаз

Современный ритм жизни, обилие гаджетов и компьютеров существенно повышают нагрузку на наши глаза. Длительное время, проведенное за экранами, приводит к таким распространенным проблемам, как сухость глаз, покраснение, напряжение и даже снижение зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии