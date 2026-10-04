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Российские самбисты завоевали 33 золотые медали на молодёжном первенстве мира

Российские самбисты завоевали 33 золотые медали на молодёжном первенстве мира

Российские самбисты, выступающие на молодёжном первенстве мира по самбо в Салониках (Греция) под национальным флагом и гимном, завоевали в заключительный, третий день 17 медалей из 18 возможных.

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