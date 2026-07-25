💡В Саках полностью отсутствует электричество Город отключили от электричества для проведения аварийно-восстановительных работ, сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло.
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💡В Саках полностью отсутствует электричество Город отключили от электричества для проведения аварийно-восстановительных работ, сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло.