15 фотопримеров того, что семейная жизнь не обходится без юмора

Как нас учат сказки, после свадьбы супруги живут долго и счастливо. Ну и все, что тут рассказывать. Но на самом деле после бракосочетания начинается та самая семейная жизнь, в которой есть все: и компромиссы, и притирки, и закатывание глаз.