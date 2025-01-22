15 фотопримеров того, что семейная жизнь не обходится без юмора

Как нас учат сказки, после свадьбы супруги живут долго и счастливо. Ну и все, что тут рассказывать. Но на самом деле после бракосочетания начинается та самая семейная жизнь, в которой есть все: и компромиссы, и притирки, и закатывание глаз.
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