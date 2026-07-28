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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айнтрахт» купил 20-летнего защитника «Эштрела Амадора» Отавио за 4,5 млн евро и бонусы

« Айнтрахт » объявил о подписании Отавио Галдино . 20-летний защитник перешел в немецкий клуб из « Эштрела Амадора » и подписал контракт на 5 лет.

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