Хакеры Cyberleek пообещали слить полную версию GTA VI

Если их криптовалюта достаточно подорожает Хакеры из Cyberleek, которые ранее сливали большие куски геймплея грядущей GTA VI, теперь заявили, что у них вообще есть полностью играбельная версия, которую можно пройти до конца.
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