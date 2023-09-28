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Жители регионов смогут пройти экспресс-обследование во Всемирный день сердца

Жители регионов смогут пройти экспресс-обследование во Всемирный день сердца

Акция «Оберегая сердца» проходит уже пятый год подряд.фото: vk.com--> В честь Всемирного дня сердца, отмечаемого 29 сентября, в России проходит акция «Оберегая сердца», благодаря которой жители десятков регионов страны смогут пройти экспресс-обследование организма.

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