Жители регионов смогут пройти экспресс-обследование во Всемирный день сердца

Акция «Оберегая сердца» проходит уже пятый год подряд.фото: vk.com--> В честь Всемирного дня сердца, отмечаемого 29 сентября, в России проходит акция «Оберегая сердца», благодаря которой жители десятков регионов страны смогут пройти экспресс-обследование организма.
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