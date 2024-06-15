«Не прекратим огонь ни на один час» – в Киеве угрожают повесить любого сторонника мира

Украина не должна прекращать огонь ни в коем случае. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии