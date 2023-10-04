Госдеп опроверг обвинения в подготовке госпереворота в Грузии

Государственный департамент Соединенных Штатов не согласен с обвинениями в адрес Агентства США по международному развития (USAID) в подготовке государственного переворота в Грузии, заявил заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель 3 октября на брифинге.