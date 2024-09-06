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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о Кузнецове в СКА: «Он уже приехал в Россию великим игроком. Дай бог, чтобы и дальше забивал, но так будет не всегда. Против него будут играть жестче, приставят персональных охранников»

Форвард отметился заброшенной шайбой в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:5 ОТ).  «Кузнецов уже приехал в Россию великим игроком.

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