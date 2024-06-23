Итальянскую автокомпанию оштрафовали за обман своих клиентов

Машины проходили лишь минимальную предпроизводственную обработку.Итальянское антимонопольное агентство (AGCM) оштрафовало компанию DR Automobiles на шесть миллионов евро за введение потребителей в заблуждение относительно происхождения автомобилей марок DR и EVO.
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