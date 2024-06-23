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Царьград

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Итальянскую автокомпанию оштрафовали за обман своих клиентов

Итальянскую автокомпанию оштрафовали за обман своих клиентов

Машины проходили лишь минимальную предпроизводственную обработку.Итальянское антимонопольное агентство (AGCM) оштрафовало компанию DR Automobiles на шесть миллионов евро за введение потребителей в заблуждение относительно происхождения автомобилей марок DR и EVO.

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