Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Невиновных там нет»: террорист Пономарев требует в 100 раз увеличить список подсанкционных в РФ

«Невиновных там нет»: террорист Пономарев требует в 100 раз увеличить список подсанкционных в РФ

Запад должен расширить антироссийские санкции, введя их против более чем миллиона человек. Об этом на съезде провозгласивших себя «депутатами России» беглых оппозиционеров заявил главарь мероприятия бежавший на Украину экс-депутат Госдумы экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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