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Парламентская газета

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Премьер Грузии Кобахидзе заявил о трагическом положении Великобритании

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о трагическом положении Великобритании

Введение Великобританией персональных санкций против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств страны свидетельствует о трагическом положении дел в Соединенном Королевстве.

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