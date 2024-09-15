Жесткие ограничения по блютангу в Британии распространили еще шире

Правительственная «запретная зона» по блютангу в Великобритании в настоящее время снова расширена, чтобы охватить части Большого Лондона и Кента, так как вирус продолжает распространяться и остановить его не получается, 14 сентября сообщает сетевое издание FarmingUK.
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