Спела перед русскими, а потом в больничку к недругам: На "Песню года" пробралась спонсор соседнего режима. Фото говорят за себя

НАГЛАЯ ПРАВДА В России есть такие артисты, которые как будто оказались, по крайней мере формально, в каком-то неопределенном положении в плане своей позиции об отношении к известным событиям, к отстаиванию РФ своих национальных интересов.
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