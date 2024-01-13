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Спела перед русскими, а потом в больничку к недругам: На "Песню года" пробралась спонсор соседнего режима. Фото говорят за себя

Спела перед русскими, а потом в больничку к недругам: На "Песню года" пробралась спонсор соседнего режима. Фото говорят за себя

НАГЛАЯ ПРАВДА В России есть такие артисты, которые как будто оказались, по крайней мере формально, в каком-то неопределенном положении в плане своей позиции об отношении к известным событиям, к отстаиванию РФ своих национальных интересов.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А другие лица... это - ДРУГИЕ ЛИЦА...
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1 час.
Олег Шабалин
Я херею, как это так это!?Бля,кто должен этим заниматься? Где обещанный СМЕРШ!?
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1 час.
Андрей Сапожников
У Пескова есть молодая жена. Если учитывать,что муж это голова, а жена шея, то совершенно естественно становится, что головой крутит очень активная шея.
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8 мин.

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