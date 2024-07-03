Разбор завтрака с диетологом Садыковым: «Не обязательно утром есть горячее»

Разбор завтрака делает врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук. На конкретном примере можно выяснить, правильно ли вы составляете свой рацион и какие невольные ошибки допускаете, когда кладете на свою тарелку те или иные продукты.