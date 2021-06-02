Происшествия

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В Хабаровском крае оглашен приговор по уголовному делу о незаконной добыче рыб семейства лососевых

В Хабаровском крае оглашен приговор по уголовному делу о незаконной добыче рыб семейства лососевых

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Николаевскому району доказана причастность четверых местных жителей к незаконной добыче водных биологических ресурсов и заготовке лососевой икры.

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