Теннисист Медведев получил штраф $9 тыс. на Australian Open

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $9 тыс. по итогам матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.
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