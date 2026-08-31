В МФО биометрия может снизить мошенничество, но усилить теневой рынок?

Внедрение биометрии в финансовой сфере может непреднамеренно подстегнуть рост теневых МФО. Об этом рассказал топ-менеджер компании «Альфа-Деньги» Георгий Хохлов в беседе с журналистами NEWS.
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