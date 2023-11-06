Жителям Барнаула предложат актуальные вакансии на предприятиях

7 ноября 11:00 до 12:00 часов в торговом центре "Пионер" организуют выездной отдел кадров 7 ноября 11:00 до 12:00 часов в торговом центре "Пионер" кадровый центр "Работа России" организует выездной отдел кадров.
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