УПРАЗДНИТЬ ДИАСПОРЫ "С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ Этнические ОПГ требуют власти и политического представительства в России, заметил Николай Севостьянов.
"С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ
Комментарии
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Валерий Мязин
Диаспоры В России должны исчезнуть вмести с теми кто их создавал и остальной прилипший мусор.Домой в кишлаки.
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5 час.
Eduard
Валите в свою Европу,вас там и не хаатало!
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5 час.
ВМ
Владимир Минаков
"А те, кто успешно легализовался, могут паковать чемоданы — основания их пребывания на территории РФ аннулируют." Какие чемоданы? По факту они - граждане России, нарушившие закон, поэтому домой, в родной кишлак, должны поехать после проживания на зоне, благо появились свободные места. А потом - лишение гражданства и депортация...
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3 час.
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