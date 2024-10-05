"С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ

Диаспоры В России должны исчезнуть вмести с теми кто их создавал и остальной прилипший мусор.Домой в кишлаки.

Валите в свою Европу,вас там и не хаатало!

ВМ

Владимир Минаков

"А те, кто успешно легализовался, могут паковать чемоданы — основания их пребывания на территории РФ аннулируют." Какие чемоданы? По факту они - граждане России, нарушившие закон, поэтому домой, в родной кишлак, должны поехать после проживания на зоне, благо появились свободные места. А потом - лишение гражданства и депортация...