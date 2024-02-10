Реплика В. Богданова журналисту Фейгину, сообщившего на ЮТУБ-канале 10.02.2924 г. о свержении Путина и смене власти в РФ.

С какого бодуна, (извините) вы Фейгин решили, что Путина свергают и власть в РФ меняется. Он жив и здоров, по-прежнему весел, уверен в себе, и скептически ухмыляется на все угрозы и оскорбления в его адрес за, якобы, неумелое руководство Россией и совершённые преступления.