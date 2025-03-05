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Новости СВО: Украину разделят Путин и Трамп, отставка Зеленского и отключение Starlink

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
клоун тупая но хитрожопая гнида...🤮😡
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15 час.
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