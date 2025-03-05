В Сахалинской области открылся новый отдел полиции

Важное и значимое событие для всех жителей Южно-Сахалинска и его пригородов состоялось сегодня: торжественно открыт новый отдел полиции УМВД России по городу Южно-Сахалинску, расположенный по адресу: улица Советская, 111 (планировочный район Ново-Александровск).