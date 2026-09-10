Лидеры ЕС до конца года обсудят будущее Каллас и ее ведомства

Будущее главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас и возглавляемой ею Европейской службы внешних связей может стать предметом обсуждения на саммите лидеров ЕС до конца 2026 года.
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