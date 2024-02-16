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Кирби: США не будут вести переговоры с Россией по Украине без участия Зеленского

Кирби: США не будут вести переговоры с Россией по Украине без участия Зеленского

США не начнут переговоры с Россией о мире на Украине, если к обсуждению не будет привлечён Владимир Зеленский, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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Комментарии
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В
Владимир
А зелюк своим указом запретил переговоры с Россией. Значит, вообще их не будет никогда, до полной нашей победы!!!
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