Украина распространяет фейковое видео врио губернатора Курской области Смирнова

В официально Telegram-канале издания Русская весна опубликовали фейковое видео с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, которое было создано на украинскими спецслужбами сразу же после появления в Сети оригинала.
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