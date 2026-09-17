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Зубов — о «Ладе» после 0:6 с «Барысом»: «Команда очень жидкая»

Зубов — о «Ладе» после 0:6 с «Барысом»: «Команда очень жидкая»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (0:6) рассказал, что клуб планирует усилить состав.

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