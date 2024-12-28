В МИД ФРГ решили, что Германия «беззащитна» перед «Орешником». В Бундесвере удивились выводам коллег

Немецкий таблоид Bild страдает: Германия якобы «беззащитна» перед «путинской суперракетой «Орешник». Как водится, публикация с претензией на сенсационность, основана на полученных редакциях данных из некоего секретного доклада немецкого МИДа.
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