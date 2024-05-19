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Калужские новости

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Депутат Метелев: штрафовать калужан за курение будут не столь жестоко

Депутат Метелев: штрафовать калужан за курение будут не столь жестоко

Информация о том, что новый пакет антитабачных законов предполагает повышение штрафов за курение в неположенных местах до 15 тысяч, а на детских площадках - до 30 тысяч рублей, появилась в результате технической ошибки при публикации в соцсети.

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