«Беларусь — настоящий транспортный музей на колёсах!» Глава ВОЛЖД Алексей Вульфов — о железных дорогах в Белоруссии прошлого и настоящего

От Vgudok: в январе этого года председатель Общества любителей железных дорог (ВОЛЖД) Алексей Вульфов по приглашению коллег посетил Республику Беларусь с чтением лекций о роли железнодорожников в годы Великой Отечественной войны в транспортных классах г.
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