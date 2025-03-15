Вчера к западу от Астрахани двое мужчин сгорели в хозпостройке

Причина возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печи. Вчера в 00:30 на диспетчерский пульт регионального ГУ МЧС поступило сообщение из Наримановского района: 5 км северо-западнее села Новокучергановка (фактически западная окраина Астрахани) загорелась хозяйственная постройка на площади 24 кв.
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