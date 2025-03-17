«Кто не скачет…» Протестующие в Сербии полностью копируют «рецепты» майдана на Украине

Новый День Фото: официальный сайт президента Сербии Участники массовых протестных выступлений в Сербии полностью копируют приёмы украинского майдана.
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