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Алексей Журавлев: Многие из ВСУ хотят перейти на нашу сторону, надо дать им гражданство

Алексей Журавлев: Многие из ВСУ хотят перейти на нашу сторону, надо дать им гражданство

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (Партия Родина) в беседе с изданием «Аргументы недели» пояснил, почему он считает правильным выдавать российское гражданство бойцам ВСУ, которые хотят воевать за нашу страну.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
ВНЖ, только ВНЖ. Как в Китае - 20-25 лет. Тогда посмотрим.
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16 час.
rK
russ KINDE
Хочется надеяться, что хватит ума не раздавать паспорта так, как это происходит сейчас. Кто может гарантировать, что из приезжих 3,5 млн украинцев в Россию, некоторые из них, при определенных условиях, не начнут стрелять в спину? Своих &quot;ждунов&quot; хватает.
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14 час.

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