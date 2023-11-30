Алексей Журавлев: Многие из ВСУ хотят перейти на нашу сторону, надо дать им гражданство

rK

russ KINDE

Хочется надеяться, что хватит ума не раздавать паспорта так, как это происходит сейчас. Кто может гарантировать, что из приезжих 3,5 млн украинцев в Россию, некоторые из них, при определенных условиях, не начнут стрелять в спину? Своих "ждунов" хватает.