Алексей Журавлев: Многие из ВСУ хотят перейти на нашу сторону, надо дать им гражданство

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (Партия Родина) в беседе с изданием «Аргументы недели» пояснил, почему он считает правильным выдавать российское гражданство бойцам ВСУ, которые хотят воевать за нашу страну.
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